Сергей Шойгу, глава минобороны России, по поручению Владимира Путина совершил рабочую поездку в Армению.

Министр обороны встретился в Ереване с Николаем Пашиняном, премьер министром республики, и главой военного ведомства Вагаршаком Арутюняном, сообщает РИА Новости.

Шойгу рассказал армянским властям о развертывании российских миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, проведении российским военными миротворческой операции, решении гуманитарных вопросов и организации мониторинга за прекращением военных действий.

Российский министр обороны, в частности, рассказал, что военные РФ встали почти на всей территории Нагорного Карабаха. Было выставлено 23 поста. Миротворцы, контролирующие дорогу на Степанакерт, обеспечивают возвращение беженцев и налаживание мирной жизни.

— С нашей стороны основная задача — это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш верховный главнокомандующий, — подчеркнул Шойгу.