Эпидемиолог Наталья Пшеничная рассказала о том, когда пациенты, заражённые коронавирусом, представляют наибольшую опасность для окружающих.

Как пишет «Известия» со ссылкой на «Российскую газету», заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявила, что за два-три дня до появления симптомов COVID-19 человек наиболее опасен для других людей.

Пшеничная отметила, что именно тогда концентрация вируса может быть очень высокой в носоглотке и носу, что считается вполне достаточным фактором для заражения окружающих.

Уже в первую неделю после заражения инфицированные коронавирусом могут активно распространять инфекцию. Далее, по словам специалиста, у человека начинает снижаться выделение из организма вируса. При легкой форме это может продолжаться до одной декады, а при более тяжёлых случаях время распространения вируса увеличивается до трех недель. Люди с угнетенным иммунитетом могут распространять COVID-19 аж до 70 дней.

Фото pixbay.com