Молдавия не намерена платить за российский газ, поставляемый в Приднестровье, заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью «Украинской правде».

«Россия поддерживает Приднестровье, в том числе бесплатными поставками газа и многими другими способами. Эти проблемы мы будем обсуждать и решать с Россией. Молдавия не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье», – отметила Санду.

Между тем стороны должны найти мирное решение приднестровского конфликта. «Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдавии. И мы должны быть готовы к этому. Но это должно быть мирное решение, которое подходит для всей Молдавии. Это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом», – заявила Санду.

Избранный президент не поддерживает предложения, которые выдвигал действующий президент Молдавии Игорь Додон и партия социалистов, — сообщают Вести. ру

«Потому что они… говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск из Молдовы», – заключила Санду.