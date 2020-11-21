На пятничном заседании регионального оперштаба по борьбе коронавирусом обозначили районы-антилидеры, где заболеваемость COVID-19 отмечена больше всего. Если неделю назад таких районов было 7, то сейчас их число увеличилось. В перечень «опасных» районов входят Ольховатский, Эртильский, Россошанский, Рамонский, Богучарский, Кантемировский, Семилукский, Панинский, Подгоренский, Лискинский, Богучарский, Лискинский, Петропавловский, Терновский, а также Борисоглебск.

Из прежнего списка ковидных районов ушли Репьевский, Каменский и Новоусманский районы — в них ситуация стабилизировалась. А добавились в список Борисоглебск, Кантемировский и Подгоренский районы.

Марина Хоружая