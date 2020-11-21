Пресс-служба Следственного комитета сообщила о том, что возбуждено уголовное дело в отношении начальника межмунициального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по пунктам «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере с вымогательством») Он был задержан в момент получения взятки в парке Борисоглебска.

По версии следствия в июне этого года руководитель местного УФСИН вымогал у начальника коммерческой организации 300 тысяч рублей за то, что передаст необходимые материалы в суд, благодаря которым женщине, осужденной за крупное мошенничество (она причинила большой ущерб данной коммерческой организации) продлят испытательный срок и заставят мошенницу официально трудоустроиться по достижению ее ребенку трех лет, чтобы она смогла возместить нанесенный ущерб.

В тот момент, когда начальнику филиала УФСИН передали часть суммы в одном из скверов Борисоглебска – 115 тыс. рублей – его задержали силовики.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ, полиции и УФСИН. Сейчас 50-летний полковник пребывает в СИЗО. По предъявленному обвинению ему грозит срок от 3 до 5 миллионов рублей, либо от 8 до 15 лет лишения свободы.

Марина Хоружая