Сегодня в Воронеже чествовали подростков, спасших людей в экстремальных ситуациях. Медали Совета Федерации «За проявленное мужество» был удостоен Дмитрий Мелихов из поселка Придонской, а троим лискинцам – Льву Исакову, Дмитрию Пархоменко и Сергею Печенкину – сенатор Сергей Лукин вручил Благодарственные письма СФ и памятные подарки.

Торжественная церемония состоялась в рамках всероссийского проекта патриотического воспитания «Дети-герои», который вот уже семь лет проводится Советом Федерации.В прежние годы чествование проходило в стенах верхней палаты российского парламента. В этом году, несмотря на пандемию, мероприятие решили ни в коем случае не отменять: в формате телемоста ребят из Москвы поздравила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а в регионе награды воронежским детям-героям вручил лично сенатор от Воронежской областной Думы Сергей Лукин.В награждении приняли участие представители МЧС и МВД.

Дима Мелихов рассказывает о своем подвиге буднично: было страшно, но иначе поступить просто не мог. Он спас двоих детей, которые на балконе третьего этажа пытались укрыться от пожара, бушевавшего в квартире.В тот январский день 2019 года не выдержала нагрузки старенькая электропроводка.Увидев огонь и клубы дыма, Дмитрий вместе со своим дядей Михаилом Кастыриным не задумываясь бросился на выручку. Детей принимали на руки с балкона второго этажа, с риском для собственной жизни.А маму малышей Альбину Мажарову из огненного плена освободили соседи, взломавшие дверь.

Оказалось, что сенатор Сергей Лукин знаком с погорельцами, так сказать, «через одно рукопожатие». Оказавшись в сложной жизненной ситуации, женщина обратилась к парламентарию за помощью в восстановлении сгоревшей квартиры. И он помог с ремонтом и приобретением мебели для детской комнаты.А сегодня вручил медаль спасителю её детей.

— Чувства меня переполняют! – улыбается Инна Чернышова, мама юного героя, и добавляет: — Это уже не первый случай, когда Дима спас человека. Полтора года назад он вытащил из воды утопающего. Вот такой характер, не может пройти мимо чужой беды!

Сергей Лукин уверен: подтверждение силы характера – лучшие качества, которые проявили подростки в минуту опасности.

Ребята из города Лиски Сергей Печенкин, Лев Исаков и Дмитрий Пархоменко не остались безучастны к судьбе своего земляка – пятиклассника Виктора Петина. Без их вмешательства случай, который произошел 7 июля, мог окончиться трагически.

— Мы с друзьями гуляли – и увидели, как какой-то мужчина внезапно набросился на мальчика и стал его душить, — вспоминает Лев Исаков.

А Дима Пархоменко уточняет:

— Мужчина этот шел впереди нас. Он был очень сильно пьян, можно сказать, в невменяемом состоянии. А мальчик просто выгуливал собаку.

Подростки среагировали моментально, начали громко кричать, чтобы привлечь внимание взрослых. Видимо, это напугало злоумышленника, и он скрылся с места преступления. Проводив Витю домой, ребята рассказали о происшествии сотрудникам полиции. Правоохранительные органы установили личность нападавшего, было возбуждено уголовное дело.

Сергей Печенкин не сомневается – в такой ситуации так должен поступить каждый, ведь решительные действия могут помочь предотвратить большую беду.

По мнению сенатора Сергея Лукина, мужественные поступки подростков – это достойный жизненный старт.В этом году в рамках проекта Совета Федерации «Дети-герои» награждены 142 ребенка и подростка в 57 регионах страны.

Особую благодарность парламентарий выразил родителям, воспитавшим достойных граждан, которыми гордится страна.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Золототрубов, поздравляя награжденных подростков, заявил:

— Эти ребята – настоящие герои. На них будут равняться не только младшие товарищи, но и взрослые. Своим смелым поступком они показали пример всем.

А Дмитрий Шашков, ВрИО начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России, отметил, что юноши пришли на помощь людям несмотря на то, что это было связано с риском для их собственной жизни и здоровья, и родители могут по праву ими гордиться.

— Очень важно, что государством не остаются незамеченными подвиги детей и подростков, которые в трудной жизненной ситуации не растерялись, проявили смелость, героизм и твердость духа. У нас растет прекрасное молодое поколение, и будущее России – в надежных руках, — подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская