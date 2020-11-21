В Новоусманском районе автомобиль ВАЗ-21154 улетел кювет. В результате ЧП два человека пострадали и один погиб. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По информации структуры, инцидент произошел в свх. Новоусманский у дома №19 по ул. Мичурина примерно в 01.20. 18-летний водитель ВАЗа, местный житель, ехал в направлении автодороги «М-4«Дон» — Малая Приваловка». Парень не справился с управлением и улетел в кювет.

В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля, 20-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водителя и еще одного 18-летнего пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в больницу, — сообщает Обозреватель Врн