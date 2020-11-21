Три сотрудника клинико-диагностической лаборатории Борисоглебской районной больницы заразились коронавирусом. Это могло быть связано с отсутствием контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, установили санврачи и суд. Поэтому заведующую лабораторией оштрафовали на 25 тыс. рублей, следует из материалов суда.

При проверке Роспотребнадзора выяснилось, что в лаборатории на полах были трещины, что затрудняло влажную уборку, дезинфекция помещений проводилась недостаточно часто, в санузлах не было антисептиков. Кроме того, санврачи не нашли стендов с информацией по предупреждению COVID-19 и разметки на полу для соблюдения социальной дистанции.

Сейчас в лаборатории ситуация исправлена, сообщила заведующая – помещения дезинфицируют каждые три часа. А обработка рабочих поверхностей дверей, дверных ручек, окон, ручек холодильника с реактивами, перил, подоконников и раньше повторялась каждые 2 часа, заверила руководитель.

Тем не менее, заведующая вину признала и раскаялась. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ) должностным лицам грозит от 50 до 150 тыс. рублей, однако суд посчитал возможным уменьшить сумму штрафа – до 25 тысяч.

Ранее главврача Борисоглебского психоневрологического диспансера Владислава Малюгина оштрафовали из-за 13 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов. Руководитель медучреждения тоже должен заплатить 25 тыс. рублей, — сообщает Вести Воронеж