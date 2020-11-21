Студенты классического Воронежского государственного университета будут находиться на дистанционном обучении вплоть до 6 февраля. Об этом днем 20 ноября сообщила пресс-служба вуза.

Пресс-служба цитирует первого проректора – проректора по учебной работе ВГУ Елену Чупандину, которая заявила, что дистанционный режим в университете будет повсеместным за исключением некоторых видов работ, которые невозможно сделать в удаленном режиме. В частности, речь идет о выпускных квалификационных работах (ВКР) и научно-квалификационных работах (НКР).

Разумеется, в очном режиме будут также проводиться эксперименты на специальном лабораторном оборудовании университета. Проректор заверила, что все очные занятия в ВГУ будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Пресс-служба напомнила также, что в ВГУ организована работа горячей линии по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и организационной деятельности вуза: +7 (473) 228-11-70.

Очевидно, что и все остальные воронежские вузы, подведомственные Минобрнауки, в ближайшее время объявят о переходе на дистанционное обучение, — сообщает Горком36