Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении инспектора ДПС. Его подозревают в коррупции, рассказали в пресс-службе СУ СК по Воронежской области в пятницу, 20 ноября.

По версии следствия, в январе инспектор предложил одному из аварийных комиссаров за деньги сообщать о произошедших в Воронеже ДТП. По предварительным подсчетам, гаишнику с января по ноябрь передали свыше 25 тыс. рублей.

Полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали подозреваемого. Давать показания мужчина отказался, воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ не свидетельствовать против себя.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Максимальная санкция по данной статье – 8 лет лишения свободы с 40-кратным штрафом от суммы взятки, — сообщает РИА-Воронеж

– Руководством ГУ МВД по Воронежской области по данному факту назначено проведение служебной проверки. Инспектор отстранен от занимаемой должности. В случае, если его вина будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, – сообщила официальный представитель регионального главка МВД Наталья Куликова.