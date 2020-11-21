Губернатор Александр Гусев подписал постановление «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 год по Воронежской области».

В документе подробно расписывается, какой стандарт размера платы за услуги ЖКХ чиновники видят в Воронеже и других населенных пунктах в районах области. Интерес вызывает именно плата в столице Черноземья. Так, воронежские чиновники рассчитывают, что люди, одиноко проживающие в многоквартирных домах и обязанные вносить плату за капитальный ремонт, в межотопительный сезон в 2021 году будут отдавать за услуги ЖКХ 2507 рублей.

Если взглянуть на утвержденный в прошлом году стандарт 2020-го, то мы увидим цифру 2345 рублей. Получается, что за год повышение составит 6,9%. Это практически в два раза выше инфляции (по итогам года ее прогнозируют на уровне 3,5 – 3,8 процентов), а также выше той планки, за которую ратовали депутаты Воронежской городской Думы.

Интересно, что для тех собственников, которые не обязаны платить за капитальный ремонт, процент повышения оказался ниже – 3,7% (было 2127 рублей, стало 2207).

В других категориях цифры тоже отличаются, но факт остается фактом. Воронежцы в период без отопления будут платить почти на 7% больше, чем годом ранее, да и в целом цифры в платежках поползут вверх, пусть и с разным процентом увеличения.

Интересно, что губернатор Александр Гусев, подписавший 11 ноября постановление «О региональных стандартах…», всего лишь две недели назад, 27 октября, выступил с критикой инициативы депутатов Воронежской городской Думы, которые предложили ему установить предельно допустимый рост платы за услуги ЖКХ на уровне 6,8%.

Объясняли это тем, что так нужно инвесторам, вкладывающим деньги в коммунальные сети Воронежа.

– Я понимаю, что у концессионеров есть свои бизнес-процессы, что они зависят от общей ситуации в экономике. Но я не поддерживаю такой рост цен на жилищно-коммунальные услуги, который был озвучен на заседании гордумы Воронежа, – заявил тогда Александр Гусев. – Сейчас не время для такого повышения.

В том самом заседании против повышения тарифов выступили коммунисты Константин Ашифин, Андрей Померанцев, Владимир Дударев и Олег Гуков, а также отрицательно отнеслись к этой идее представители «Справедливой России»: Артем Рымарь, Андрей Суверин и Денис Захаров.

«Блокнот Воронеж» публиковал список тех, кто в свою очередь поддержал антинародный рост платы за услуги ЖКХ. И там были не только единороссы.

Позицию депутатов пояснил председатель комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Сысоев. Он отметил, что повышение платы происходит в интересах самих воронежцев.

– Наказы избирателей говорят о необходимости их проблемы, которые не решались десятилетиями… А средства на обновление сетей – только в тарифе, — добавил Сысоев.

Что касается самих воронежцев, то они идею депутатов гордумы восприняли резко негативно. «Как дальше жить?», – задавались вопросом люди на улицах города, — сообщает Блокнот