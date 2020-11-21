В правительстве Воронежской области прошло еще одно заседание оперативного штаба по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно 20 ноября.

Как сообщил на заседании Игорь Механтьев, руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области, в регионе на сегодняшний день чаще всего болеют люди в возрасте 40-65 лет, в это категории людей коронавирус врачи диагностируют у 52,5% населения. Для сравнения, в возрасте от 18 до 39 лет ковидом болеют 27,5% населения, а среди людей старше 65 лет болеют 12,6%. — сообщает 36on.ru