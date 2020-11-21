Вчера, 20 ноября, подрядная организация передала необходимую документацию для прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации благоустройства проспекта Революции. Этот вопрос подробно обсудили в четверг в мэрии прошло завершающее заседание с главой города, в котором приняли участие представители компании-проектировщика, рабочая группа общественников, помощник губернатора Константин Кузнецов, который курирует вопросы архитектуры, а также руководители структурных подразделений администрации города.

Мэр отметил, что разработка проекта благоустройства проспекта Революции практически завершена, осталось обсудить некоторые предложения и дальше уже госэкспертиза документации. Приступить к работам планируется в следующем году.

Главный архитектор проекта Екатерина Белоус рассказала, что в границы проектирования входит территория от улицы Карла Маркса до улицы Степана Разина, включая площадки у кинотеатра «Пролетарий» и театра кукол, участок со скульптурными композициями, сквер у памятника М. Пятницкому, площадку у ЦНТИ, сквер имени А. Платонова и пространство в арках здания управления ЮВЖД. В рамках благоустройства проспекта, по словам представителя компании-проектировщика, предусмотрена велодорожка по нечетной стороне и велополоса по четной. Для защиты велосипедистов предусмотрели установку дорожных разделителей – делиниаторов, а для удобства пешеходов — въезды во дворы и примыкания с улицами 25 Октября, Пятницкого, Комиссаржевской и Чайковского выполнены на уровне тротуара.

Через каждые 100 метров, согласно рекомендациям РУРЦ «Доступная среда», на проспекте будут обсустроены площадки для отдыха.

Мостить улицы будут гранитом двух видов, внешний вид которого сделает акцент на фасадах зданий (многие из тех зданий, что расположены на проспекте Революции имеют серый цоколь, так что будут сочетаться с мощением прифасадной зоны) и элементах благоустройства, а также визуально расширит пространство.

На стыке транзитной и прифасадной зоны будут установлены водоотводные лотки из полимербетона, которые окрасят в цвет прифасадной зоны.

Также на проспекте Революции осовременят остановочные павильоны, сделав их более удобными (с подлокотниками, спинками, выделением пространства для коляски). ТАкже остановочные павильоны украсят кашпо с цветами.

Что касается малых архитектурных форм, предлагаемых к размещению вдоль пешеходной части проспекта, то приствольные решетки хотят выполнить с мелкой ячейкой без перепада высот (в одном уровне с мощением). Чтобы защитить стволы деревьев, будут использоваться бамбуковые маты, которые и выглядят визуально легче, и пространства дополнительного не занимают. Урны будут контрастировать по цвету с мощением (чтобы слабовидящие их сразу заметили.