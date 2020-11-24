В среду, 25 ноября, в период с 12:00 до 20:00 на некоторых участках в Железнодорожном и части Левобережного района ожидается слабый напор воды в кранах. Это произойдёт из-за работ на водоподъёмной станции, обеспечивающей подачу воды. Специалисты «РВК-Воронеж» будут менять 6 задвижек с последующей врезкой в сборный водовод диаметром 600 мм. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Снижение давления воды могут почувствовать жители верхних этажей, а также домов, не оборудованных подкачивающими станциями, — прокомментировали в водоканале.

«РВК-Воронеж» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует жителям указанных районов запастись водой заранее, — сообщает TV-Губерния

Фото: pixabay.com