Стали известные сроки закрытия родильных домов и акушерских отделений Воронежской области на плановые дезинфицирующие мероприятия и ремонтные работы в следующем году. График опубликовали на сайте регионального департамента здравоохранения во вторник, 24 ноября.

По информации облздрава, сезон мойки в 2021 г. начнется 26 апреля и продлится до 11 октября. Первым закроют роддом № 3 Воронежа. Здесь не будут принимать пациентов с 26 апреля по 10 мая. Затем эстафету примут акушерские отделения Борисоглебской и Павловской райбольниц – с 10 по 24 мая и с 24 по 31 мая соответственно.

На июнь — с 7 по 21 — запланировали дезинфекцию только одного медицинского учреждения. Речь идет о первом корпусе перинатального центра Воронежской областной клинической больницы № 1. К мойке второго корпуса этого же центра приступят только в сентябре – с 6 по 20 сентября.

А вот даты закрытия на мойку оставшихся в списке медучреждений:

со 2 по 23 августа – роддом (корпус № 2) Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 10 «Электроника»;

с 9 по 23 августа — акушерское отделение в Лискинской райбольнице;

с 30 августа по 13 сентября – акушерское отделение в Россошанской райбольнице;

с 27 сентября по 11 октября — роддом № 2 Воронежа.

Напомним, как «Обозреватель.Врн» сообщал ранее, в процессе мойки планируется использовать дезинфицирующие средства широкого спектра действия, уничтожающие бактерии и вирусы — такие вещества применяют исключительно в отсутствие пациентов.