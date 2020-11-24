33-летний актер Павел Прилучный готовится к операции на скуловой области. Она должна пройти 24 ноября. Сейчас актер находится в отдельной палате городской клинической больницы №1 имени Пирогова в Москве. Как сообщает один из телеграм каналов, врачи диагностировали у Прилучного смещение скуловой кости и вывих нижней челюсти.

Стоит отметить, что еще пару дней назад актер находился на съемках второго сезона сериала «В клетке» в Калининграде. А по возвращении в Москву он обратился за медицинской помощью, после чего врачи решили его госпитализировать. Состояние звезды «Мажора» оценивается как стабильное. Сейчас он восстанавливается под наблюдением специалистов. Об этом рассказала РИА Новости его агент Екатерина Сычева.

Также, она отметила, что сейчас они готовят заявление в правоохранительные органы. Эта информация вносит ясность, так как ранее в Сети было две версии случившегося. Первая гласила, что актер сам случайно упал в Калининграде, в результате чего получил перелом лицевой кости, а также ссадины и ушибы, вернулся в Москву и обратился в больницу. Вторая же версия — его избили. При этом подробности произошедшего пока неизвестны.



Между тем, РИА Новости привели свою версию. Журналист издания пытался связаться с Прилучным, набрав на его номер телефона. Однако трубку взяла некая девушка Анна, которая отказалась называть свою фамилию, потому что «она очень известная». Она подтвердила версию с избиением.

«Павел помог бабушке, скажем так. Заступился, и все это произошло», — коротко пояснила она.

Любопытно и другое, Анна отказалась раскрывать подробности инцидента, сославшись на то, что эксклюзивы по этой теме проданы одному телеканалу, поэтому ей нельзя разглашать подробности.

И «Пятый канал» тоже приводит слова представителя Прилучного Екатерины Сычевой, которая также сказала, что «история продана одному телеканалу». Она лишь загадочно отметила, что «это, скажем так, вклад в его будущий фильм».

Сам Павел Прилучный находится в больнице под наблюдением медиков. Он поделился в сторис красивым городским видом из своей палаты класса люкс, стоимость пребывания в которой, как сообщил телеграм источник, оценивается в 15 тысяч рублей в сутки, что довольно роскошно, если учесть тот факт, что Прилучный выставил особняк, в котором жил с Агатой Муцениеце, на торги, а сам вместе с новой возлюбленной перебрался в дом друзей.

Несколько недель назад, в свой день рождения он поразил поклонников, опубликовав видео со скромного празднования, в котором подписчики сразу обратили внимание на обстановку: обоев нет, стены просто побелены, в углах торчат провода, а из мебели лишь маленький диванчик, телевизор и стол.

Любопытно, но Агата и Павел, по видимому, совсем не поддерживают общение, так как бывшая жена даже не знала, что он съехал с их особняка, — сообщает Яндекс-Дзен

Фото из сериала «В клетке»