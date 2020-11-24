Совместными усилиями СК и сотрудников полиции задержана 46-летняя жительница села Губари Борисоглебского городского округа.

Предварительно установлено, что вечером 19 ноября 2020 года женщина пришла в гости к 50-летнему ухажеру. В ходе беседы мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, наговорил женщине грубостей. Обиженная дама выхватила из его рук нож и нанесла возлюбленному несколько проникающих ударов в область груди и живота. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

После поножовщины женщина развернулась и ушла к себе домой. Проведать мужчину она пришла только следующим утром, тогда и обнаружила его лежащим без признаков жизни.

– В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается – рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Абуладзе.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы, — сообщает Блокнот

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области