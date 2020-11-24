Департамент соцзащиты Воронежской области сообщил о том, что в нашем регионе ежемесячную выплату на ребенка от трех до семи лет получают 48 688 семей.

Как стало известно «Новости Воронежа», на эти выплаты направили 1,9 млрд рублей, из них 297,7 млрд — это средства облбюджета. Помимо этого, наш регион на эти цели дополнительно получит 1 млрд 82 млн рублей из бюджета страны, еще 190,9 млн выделят из региональной казны.

Напомним, что выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет назначают в течение года от даты подачи заявления. В текущем году выплачивается компенсация с начала года или даты достижения ребенка до даты подачи заявления. Повторной подачи заявления не требуется. До конца года выплату будут начислять в автоматическом режиме. На это пособие могут рассчитывать те, у кого в семье размер среднедушевого дохода не превышает 9 410 рублей на человека. О том, как оформить эту выплату и подробности того, как за ней обратиться, можно узнать здесь на официальном сайте Госуслуг, — сообщают Новости Воронежа

Фото Автор: Виктор Субботин. Фото: из архива.