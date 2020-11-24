КамАЗ с зерном перевернулся на выезде из Таловой вечером понедельника, 23 ноября. Водитель не пострадал. Об этом сообщили в ОГИБДД по Таловскому району.

ДТП случилось на трассе Таловая – Абрамовка – Новохоперск. Грузовик вез зерно на комбикормовый завод. За рулем находился житель Грибановского района. Водитель решил развернуться, и КамАЗ перевернулся в кювет. Грузовик подняли краном во вторник, 24 ноября.

Помимо этого ДТП, в Таловском районе в понедельник произошло еще два с легковыми автомобилями. Автоледи с тремя детьми в салоне съехала в кювет и врезалась в дерево. На легковушке только передние колеса были шипованными. Еще два авто столкнулись из-за несоблюдения дистанции на заснеженной дороге. В авариях никто не пострадал.

Полицейские отметили, что причиной ДТП стал выпавший во второй половине дня снег. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными и осторожными на зимней дороге, когда обледенение трассы возникает в считанные часы. Также – соблюдать скоростной режим, учитывать дорожно-метеорологические условия и особенности состояния транспортного средства, — сообщает РИА-Воронеж

Фото — Ирина Махинова