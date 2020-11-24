В Воронежской области сотрудники ДПС помогли водителю потушить загоревшийся рейсовый автобус Neoplan, который ехал из Москвы в Ростов-на-Дону. Инцидент произошёл во вторник, 24 ноября, в 4:40, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В салоне находились 48 пассажиров.

На посту ДПС на 741-м километре трассы М4 «Дон» автоинспекторы остановили автобус для проверки. В ходе осмотра лейтенант Олег Копаев заметил дым из моторного отсека. Пока он и 34-летний водитель искали причину задымления, капитан Роман Мещеряков эвакуировал 48 пассажиров.

Пламя удалось потушить за несколько минут при помощи двух огнетушителей – автобусного и полицейских.

Пассажиры автобуса не пострадали. Их отправили в Ростов-на-Дону попутным транспортом.

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