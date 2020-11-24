В связи с многочисленными обращениями граждан правоохранители организовали проверку аварийного общежития в с. Верхняя Хава, требующего немедленного расселения жильцов. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.

По информации структуры, общежитие на ул. Железнодорожной, 7, возвели в 1976 г., но с 2007 г. оно является бесхозным — новый собственник его «забросил», а в муниципальную собственность дом так и не передали. В здании отсутствует отопление, вода и даже канализация. Несущие стены, как и кровля, рушатся. Большинство жильцов вынуждены были переехать, оставив пустующие комнаты. Однако несмотря на чудовищные условия, здание более пяти лет не признают аварийным.

— Дом окончательно перестал держать тепло, заметно деформировались стены. Люди боятся, что он окончательно потерял несущую способность и может в любой момент рухнуть, — рассказали активисты Общероссийского народного фронта, к которым также обратились жильцы аварийного здания.

Следователи СК организовали проверку, в ходе которой дадут объективную оценку ситуации. По результатам следственных мероприятий примут процессуальное решение, — сообщает Обозреватель Врн