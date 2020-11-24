Назначение на должность председателя Каширского районного суда Воронежской области получила Ирина Киселева. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 24 ноября.

В структуре уточнили, что соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Данный документ датирован пятницей, 20 ноября. Ранее Ирина Киселева работала судьей Левобережного райсуда Воронежа.

Отметим, что данный пост оказался вакантным 29 февраля текущего года в связи с уходом в отставку Вячеслава Моисеева. Служитель Фемиды возглавлял Каширский райсуд без малого шесть лет — указ о его назначении подписали в конце мая 2014 г.

До последнего времени структуру в качестве исполняющего обязанности возглавлял Андрей Лесовик. При этом уже в мае 2020 г. на заседании квалификационной коллегии судей Воронежской области было принято решение о рекомендации Ирины Киселевой на должность председателя Каширского райсуда, — сообщает Обозреватель Врн