На территории бывшего хлебозавода № 1 начали сносить здание бывшей паровой мельницы, проект реконструкции которой в начале 1900 г. разработал архитектор Михаил Замятнин. Об этом во вторник, 24 ноября.

По информации телеканала, здание перестроили в 1929 г., когда паровую мельницу переделали в хлебозавод. Объект является одной из последних работ известного архитектора Замятнина.

Напомним, как «Обозреватель.Врн» сообщал ранее, строительная компания «Выбор» депутата облдумы Александра Цыбаня выкупила территорию бывшего воронежского хлебозавода № 1, в том числе, часть обладающих признаками объектов культурного наследия исторических строений. На площадке бывшего производства планируют построить несколько многоквартирных домов, в связи с чем на участке потребовалось снести имеющиеся здания.

Сначала строители ликвидировали одноэтажное здание XIX века, а после разрушили трубу котельной, которую региональное управление по охране объектов культурного наследия включило в перечень зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Снос исторического комплекса вызвал широкий общественный резонанс. Воронежские общественники предложили жителям областного центра написать письма депутатам гордумы от своих округов с требованием запретить строительство многоэтажек на территории снесенного хлебозавода, — сообщает Обозреватель Врн