Бухгалтер из Воронежа Ольга К. выиграла в лотерею более 1,65 млн рублей, отметив в свою дату рождения и знак зодиака. Но суперпризу женщина не сильно удивилась – незадолго до этого она прочла гороскоп с предсказаниями внезапного обогащения, сообщила пресс-служба компании «Столото» во вторник, 24 ноября.

– Говорят, больших денег не заработаешь. А так хочется, чтобы они просто свалились с неба. У меня так и получилось: в одночасье выиграла в лотерею. Я не понимала, в реальном ли мире сейчас нахожусь! Но не скажу, что сильно удивилась. Незадолго до выигрыша я читала гороскоп, где звёзды сулили Близнецам внезапное денежное обогащение. Так и случилось, – рассказала победительница лотереи «Зодиак».

Ольга работает бухгалтером, в свободное время читает фантастику и детективы. Судьбу призовых денег женщина уже решила – их потратят на покупку квартиры для сына.

Ранее стало известно, что воронежец стал миллионером, купив лотерейный билет всего за 25 рублей. Но сразу за выигрышем счастливчик не обратился, — сообщает Вести Воронеж

Фото: Столото