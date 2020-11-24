Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 32-летняя жительница Воронежа. Об этом сообщили во вторник, 24 ноября, в ГУ МВД России по региону.

Как оказалось, аферисты взломали аккаунт лучшей подруги горожанки. После этого горожанке пришло от знакомой письмо, в котором она отмечала, что ей срочно необходимы деньги на операцию для матери.

Не ожидая подвоха, потерпевшая, не задумываясь, перевела 50 тыс. руб. по номеру банковской карты, фотография которой была прикреплена к сообщению. После этого она связалась с подругой и узнала, что ей не требуется никакая помощь, — сообщает Обозреватель Врн

— Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправного деяния, — отметили в воронежском главке МВД.