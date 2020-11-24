Сегодня в управе Ленинского района обсудили ход исполнения наказов жителей района, данных кандидатам в депутаты Воронежской городской Думы в период предвыборной кампании.

В совещании приняли участие: депутат ВГД Сергей Колиух, его помощники и профильные сотрудники управы.

Порядка 20 предложений, вопросов, проблем были собраны в ходе избирательной кампании во время встреч с избирателями. Все наказы систематизированы, определена приоритетность. Основную долю в пожеланиях составляют вопросы благоустройства территории района в целом и дворовых территорий в частности; вопросы озеленения и уходных работ за существующими зелеными насаждениями; коммунально-бытовые вопросы и вопросы повседневного взаимодействия с управляющими организациями.

— Сегодня мы обсудили различные пути исполнения наказов. Например, участие в муниципальных программах развития. Здесь специалисты управы готовы оказать методическую помощь инициативным гражданам и контролировать ход выполнения работ по благоустройства, — рассказал Сергей Ситников.

В свою очередь, Сергей Колиух подчеркнул важность такого инструмента обратной связи, как наказы избирателей и со всей уверенностью заявил, что готов лоббировать интересы жителей 15-го округа в городском парламенте.