Глава Ленинского района Сергей Ситников провел рабочую встречу с жителями микрорайона на ул. 121-й стрелковой дивизии и застройщиками.

Поводом для встречи стало обращение граждан с требованием не переносить существующую детскую площадку на другое место при производстве строительных работ.

— Накануне встречи мы предложили строительной кампании более гибко подойти к решению существующих разногласий. И, учитывая, что вновь строящееся жильё и прилегающая территория должны отвечать требованиям, как новоселов, так и жителей окрестных домов, попросили их представить свой вариант развития этой местности, — рассказал Сергей Ситников.

В ходе обсуждения проекта стороны пришли к соглашению о необходимости корректировки координат размещения существующего детского оборудования. При этом площадка становится современным детским игровым и спортивным комплексом. Сюда добавляются порядка 15-ти новых элементов, приобретенных на средства застройщика.

Таким образом, в Ленинском районе реализован очередной проект муниципально-частного партнерства.