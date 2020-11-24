На состоявшемся заседании профильной комиссии городской Думы по экологии и природопользованию городские парламентарии обсудили вопросы формирования зеленых зон в новом Генплане города. С докладом на эту тему выступила руководитель управления главного архитектора Воронежа Людмила Подшивалова. Также на заседании комиссии присутствовали сотрудники департамента природных ресурсов и экологии области.

Напомним, что сейчас идет предварительное рассмотрение главного документа Воронежа на 2021-2041 годы и на данном этапе как раз идет согласование с региональными властями той части Генплана, которая касается экологии, а также устраняются недочеты (к 10 декабря документ должен быть приведен в соответствие с нормативными и другими требованиями). В рамках нового Генплана, по словам главного архитектора города, планируется увеличить количество зеленых зон, не сокращая их количество даже в центре города. Например, в центре это будут небольшие скверы наподобие того, что расположился на улице Кирова рядом с многофункциональным комплексом «Романовский».

Депутаты отметили, что к ним в приемные часто обращаются воронежцы, недовольные строительством многоквартирных домов на территории близлежащих зеленых насаждений, а также состоянием, в котором на сегодняшний день находится воронежское водохранилище. Поэтому вопросы, касаемые природных зон, а также зон отдыха, оказались как никогда актуальны.

Зампредседателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию Юрий Яковлев (депутат гордумы от ЛДПР) поинтересовался, предусмотрены ли Генпланом какие-то работы по улучшению ситуации с главным водоемом города, в частности — расчистка русла реки Воронеж и городского водохранилища.

По словам Людмилы Подшиваловой, такие запросы делались в соответствующие федеральные органы, потому как водохранилище является именно федеральным объектом. Как выяснилось, о расчистке русла говорить пока рано — как сообщалось в ответе федералов, сначала необходимо устранить негативные воздействия на природный объект в виде 92-х впадающих в воронежское «море» ливневых каналов. Для этого, по словам главного архитектора, необходимо построить сети локальных ливневых сооружений и это строительство как раз запланировано в новом Генплане.

Что касается так волнующей горожан темы строительства ЖК на зеленых территориях, по данной теме Людмила Подшивалова предложила воронежцам обращаться за разъяснениями в управление по каждому вопросу отдельно. По ее мнению, горожане не всегда могут разобраться в картах Генплана и в связи с этим делают неверные выводы.

– На данный момент мы отдаем земли под застройку с условием, что на этой территории будет обязательно находится зеленая зона для отдыха жителей, — пояснила главный городской архитектор.

В завершении заседания председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Константин Ашифин (депутат гордумы от фракции КПРФ) подчеркнул, что к обсуждению данного вопроса необходимо будет вернуться еще не раз до декабрьских публичных слушаний по поводу проекта нового Генплана и призвал депутатов вести разъяснительную работу с воронежцами.

— Только тогда мы добьемся решения животрепещущих экологических проблем, и жители города не будут считать, что их не слышат! — резюмировал парламентарий.

Марина Хоружая