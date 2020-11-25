В поселке Придонской в Воронеже остались без отопления жители как минимум пяти домов.

Как сообщает «Вести Воронеж», местную котельную не могут включить на полную мощность, из-за того, что сети постоянно выходят из строя.

24 ноября ремонтники стали менять оборудование сразу на двух участках. Несмотря на то, что сетям всего 15 лет, они уже сильно изношены.

По словам местных жителей, температура в домах иногда повышается, но потом воздух в квартирах тут же остывает.

Фото pixbay.com