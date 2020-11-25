К очному обучению 30 ноября вернутся техникумы и колледжи в Воронеже
С 30 ноября вернутся к очному обучению студенты колледжей и техникумов в Воронежской области.
Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В области функционирует 54 вышеупомянутых учебных заведений. Из них только 36 курирует областной департамент образования. 11 колледжей и техникумов находятся при вузах. Еще 7 учреждений являются коммерческими.
С 30 ноября к очному обучению также вернутся воронежские школьники.
Ранее сообщалось, что региональный вузы продлили дистанционное обучение.
Фото pixbay.com
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