С 30 ноября вернутся к очному обучению студенты колледжей и техникумов в Воронежской области.

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В области функционирует 54 вышеупомянутых учебных заведений. Из них только 36 курирует областной департамент образования. 11 колледжей и техникумов находятся при вузах. Еще 7 учреждений являются коммерческими.

С 30 ноября к очному обучению также вернутся воронежские школьники.

Ранее сообщалось, что региональный вузы продлили дистанционное обучение.

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