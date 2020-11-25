Мужчина в Воронеже разгромил аппарат для розлива воды и похитил 6 тысяч рублей
37-летний ранее судимый мужчина разгромил в Воронеже аппарат для розлива воды.
На улице Революции 1905 года преступник похитил из устройства 6 тысяч рублей. Деньги, как потом выяснилось, он пропил.
Полиция задержала подозреваемого. В участке он дал признательные показания. Стражи порядка считают, что именно этот мужчина был причастен к аналогичному разгрому автомата на улице Ф. Энгельса. Тогда из купюроприемника исчезло 15 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело за кражу. Подозреваемый находится в ИВС.
Фото pixbay.com
...
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.