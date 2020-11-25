В Воронежском региональном управлении ФСБ России почтили память погибших офицеров. 24 ноября 2016 г., в ходе контртеррористической операции в городе Назрань Республика Ингушетия, был блокирован частный дом по по ул. Абадиева. В боестолкновении с боевиками погибли начальник РОСН Управления ФСБ России по Воронежской области полковник Александр Богомолов и старший оперуполномоченный РОСН капитан Денис Налётов.

Александр Богомолов родился 11 мая 1973 года в Чите, в семье военнослужащего. В 1987 году поступил в Московское суворовское училище, которое закончил с отличием (3 взвод 2 роты, 34 выпуск). С 1990 года — курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного дважды Краснознаменного училища им. Ленинского комсомола.

По окончании военного училища с 1994 по 1999 г.г. проходил службу в воздушно-десантных войсках. Службу начинал в разведроте 137-го гвардейского пдп, в г.Рязань. В 1998-1999 годах в составе Миротворческих сил Российской Федерации проходил службу на территории Боснии и Герцеговины.

В органах Государственной безопасности с 2001 года, был зачислен в Управление «В» Центра специального назначения ФСБ России. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника отделения 2-го отдела Управления «В». Неоднократно направлялся в командировки в Северо-Кавказский регион для выполнения оперативных-боевых задач. Принимал участие в специальных операциях по освобождению заложников, захваченных террористами в театральном центре на Дубровке и школе №1 города Беслан, республика Северная Осетия — Алания. Дважды ранен.

За проявленные мужество и героизм полковник Богомолов А.С. награжден двумя орденами Мужества, орденом «За заслуги перед Отечеством» III-й и IV-й степеней с мечами, двумя медалями «За отвагу», медалью ФСБ России «За участие в контртеррористической операции», двумя медалями ФСБ России «За отличие в специальной операции». Неоднократно поощрялся руководством ФСБ и Центра.

В 2013 году, для дальнейшего прохождения службы, был переведен в Управление ФСБ России по Воронежской области на должность начальника Регионального отдела специального назначения.

Денис Налётов родился 13 мая 1986 года в г. Воронеж. С 1993 по 2003 годы обучался в школе основного общего образования в с. Кондрашкино Каширского района, затем в школе-интернате №4, по окончании которой в 2003 году поступил в Рязанский дважды Краснознаменный институт Воздушно-десантных войск. Училище закончил в 2008 году.

В органах Государственной безопасности с декабря 2009 года, зачислен в Региональный отдел специального назначения Управления ФСБ России по Воронежской области. Неоднократно выезжал в служебные командировки, выполнял задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северного Кавказа.

Капитана Дениса Налётова похоронили 26 ноября на Аллее Славы Коминтерновского кладбища Воронежа. Полковника Александра Богомолова – на Аллее Героев спецназа Николо-Архангельского кладбища в Московской области.

Указом Президента Российской Федерации №97 от 1 марта 2017 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Богомолову А.С. присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно), капитан Налётов Д.А. награжден орденом Мужества (посмертно).

Приказом Директора ФСБ России от 19 апреля 2017 года полковник Богомолов Александр Станиславович и капитан Налётов Денис Александрович навечно зачислены в списки личного состава Управления ФСБ России по Воронежской области.