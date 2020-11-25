Резко выросли цены на сахар в Воронежской области
До 48 рублей за килограмм повысились в воронежских магазинах цены на сахар.
Еще летом «сладкая смерть» стоила 30 рублей за 1000 граммов.
Антимонопольная служба уже заинтересовалась резким подорожанием продукта.
Некоторые эксперты объяснили подорожание ослаблением рубля по отношению к доллару и евро. Производителям сахара до сих пор приходится закупать за границей сельхозтехнику и даже семена, которые в России вполне можно производить.
Также подорожание сладкого продукта связывают с плохим урожаем из-за наблюдавшейся этим летом засухи.
Фото pixbay.com
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