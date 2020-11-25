Охрану ёлок усилили в лесничествах Воронежской области в связи с предстоящим Новым годом.

Как сообщили в региональном управлении лесного хозяйства.

Территорию, на которой произрастают деревья, будут патрулировать мобильные группы лесопожарного центра и полиции. У водителей автомобилей, выезжающих из леса, будут проверять разрешительные документы.

В управлении напомнили, что за самовольную вырубку ёлок и сосен будет выписан штраф В 2-4 тысячи рублей для граждан и 200-300 тысяч рублей для предприятий. Кроме того, нарушители будут вынуждены возместить ущерб в 2,4 тысячи рублей за каждое дерево.

Злостных рубщиков новогодних деревьев (за уничтожение более 3 ёлок или сосен) будут привлекать к уголовной ответственности.

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