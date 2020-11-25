Со вчерашнего дня в Воронежской области перестал действовать запрет на посещение несовершеннолетними жителями региона супермаркетов и гипермаркетов. Соответствующий указ губернатора Александра Гусева был опубликован 24 ноября.

Напомним, с 9 ноября вступил в силу губернаторский указ, ужесточающий ряд антиковидных мер. Среди прочего вводился запрет на посещение детьми супермаркетов без сопровождения родителей или законных представителей.

Эта мера вызвала неоднозначную реакцию у публики, которая задалась резонным вопросом: а если у ребенка все взрослые больны, и ему нужно купить продукты, – как быть тогда, чтобы не нарушить указ?

Вопрос был услышан, и ответ дан: несовершеннолетним жителям области разрешено приходить в супермаркеты без сопровождения.

Но при этом остался в силе другой запрет – на посещение детьми без сопровождения родителей торговых центров и торгово-развлекательных комплексов.

Во вчерашнем указе владельцам такого рода бизнеса строго предписано: не допускать на территорию своих объектов несовершеннолетних без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Логика указа очевидна: за продуктами – пожалуйста, а вот развлекаться – только под родительскую ответственность, — сообщает Горком36