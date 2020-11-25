В столице Черноземья городское управление главного архитектора (УГА) подало апелляционную жалобу на решение арбитража по поводу участка яблоневых садов. Речь идет о территории в 54 га, ограниченной Московским проспектом, улицами Ломоносова, Загоровского, а также жилым комплексом «Московский квартал». В ноябре прошлого года мэрия Воронежа заключала контракт с челябинской фирмой ООО «Зенит». Договор предусматривал планировку обозначенного участка яблоневых садов. Однако затем власти в одностороннем порядке расторгли этот контракт, мотивируя решение некачественно предоставленной документацией по планировке. Между тем, арбитражный суд Воронежской области признал недействительным отказ от договоренностей с ООО «Зенит». Теперь городское УГА решило обжаловать судебный вердикт.

Изначально основанием для планировки территории стало предложение мэрии, а также протокол поручений губернатора. Участок яблоневых садов находился в зоне развития многоэтажной жилой застройки (Ж10). По заданию властей, ООО «Зенит» должно было предусмотреть обеспечение территории социальной инфраструктурой и транспортную доступность. За проект власти хотели заплатить 7,7 млн рублей. Однако затем мэр Кстенин заявил, что челябинская компания предоставила некачественную документацию. Кроме того, глава УГА Людмила Подшивалова говорила, что ООО «Зенит» предлагало плотно застроить жилыми домами весь участок яблоневых садов.

Контракт между сторонами был расторгнут в одностороннем порядке за день до окончания его действия. Претензии власти выдвинули уже после первой корректировки выполненного проекта. Работы ООО «Зенит» никто не стал оплачивать. Если апелляция УГА на прежнее решение арбитража не будет удовлетворена, то властям, по сообщению «Абирега», придется отстегнуть челябинской фирме 2 млн рублей.

Отметим, что пока идут судебные тяжбы, у участка яблоневых садов уже выставили на торги 52,4 га земли. Территория должна быть сдана в аренду, чтобы затем она на 20% была застроена жильем. Начальная цена лота составляет 1,05 млн рублей. Планируемая площадь застройки на участке яблоневых садов составляет 10,7 га. При этом минимальный объем жилищного строительства должен быть в итоге 390 тыс м2. В будущем на участке хотят видеть дома высотой от 2 до 18 этажей, где первые этажи отдадут под коммерческие объекты. Вдоль улиц расположат парковочные места. В квартале хотят также создать тротуары. Дворы домов должны быть выполнены по принципу «без машин». Крупные деревья яблоневых садов сохранят и высадят новые.

После новости об этом аукционе особой протестной активности со стороны жителей окрестных домов не отмечалось. Хотя, когда был заключен контракт с челябинским ООО «Зенит», собственники многоэтажек из соседнего «Московского квартала» бурно выступили против планировки. 14 декабря 2019 года проходил круглой стол по концепции развития 54 гектаров яблоневого сада. Его организовывала общественная организация «Русские люди». Участники мероприятия высказывались против жилой застройки сада. Тем более, что на этом месте в ожесточенных боях летом 1942 года отдали свою жизнь сотни защитников Воронежа. А на следующий день жители окрестных домов проводили митинг против планов застроить яблоневый сад. Люди выходили с плакатами и скандировали лозунги против нувориш, которые посягают на природу. Акция протеста, как и круглый стол, рассматривалась защитниками яблоневого сада, как общественные превентивные меры до того, как власть начнет проводить формальные публичные слушания, — сообщает Блокнот