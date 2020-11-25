В лесничествах Воронежской области разработали графики и маршруты патрулирования мобильных групп для охраны молодых сосновых деревьев. Дежурить будут сотрудники полиции и Воронежского лесопожарного центра.

В первую очередь, под угрозой хвойные молодняки вокруг Воронежа и населенных пунктов области. Из года в год находятся те, кто в предновогодний период хочет срубить елку и отнести к себе домой.- У водителей, выезжающих из лесных насаждений, будут проверять наличие документов, которые подтвердят законность лесопродукции — договор купли-продажи насаждений и товарно-транспортную накладную у юридических лиц, договор, кассовый чек или приходной кассовый ордер – у граждан, — отмечают в управлении лесного хозяйства Воронежской области.

Напомним, за самовольную рубку новогодних сосен грозит штраф: для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей, для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей. К тому же придется возместить ущерб — 2,4 тысячи рублей за каждое дерево. А при рубке более трех деревьев человека и вовсе могут привлечь к уголовной ответственности, — сообщает КП