Огромное количество порывов произошло на трубопроводах Воронежа, поэтому жители города остались без отопления

Отопительный сезон был прерван во многих районах Воронежа, и уже несколько недель коммунальщики пытаются наладить систему и устранить проблемы, которые не дают запускать тепло. Пресс-центр ЖКХ города и мэрия прокомментировали ситуацию, рассказали о новых порывах и о работе аварийной службе, которая неустанно ведётся на протяжении последних дней.

Из-за порывов в нескольких домах было отключено отопление, а в других тепло подавалось с перебоями. Теперь ситуацию налаживают специалисты, — сообщает ГЛАС