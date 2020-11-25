В Воронежской области за прошедшие сутки заражение новой коронавирусной инфекцией выявили еще у 321 человека. Такие данные привели в федеральном оперативном штабе в среду, 25 ноября.

Всего же в регионе с начала пандемии диагноз СOVID-19 поставили 32794 жителям, но в это число входят только те, у кого болезнь подтвердилась методом ПЦР. Это новый максимум, при этом лишь днем ранее был обновлен рекорд по суточному приросту заболевших — 24 ноября коронавирус выявили у 318 воронежцев.

За прошедший день по стране зарегистрировали 23675 новых случаев заражения коронавирусом. На первом месте традиционно расположилась Москва, где такой диагноз поставили 4685 жителям. В ТОП-3 оказались Санкт-Петербург и Московская область – 3421 и 1005 фактов соответственно. У Воронежской области – снова девятый показатель среди всех российских регионов, — сообщает Обозреватель Врн