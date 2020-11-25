В правительстве области разрабатывается проект указа о приостановлении ночной работы предприятий общественного питания. Соответствующий пункт имеется в решении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованном в среду, 25 ноября.

Из документа следует, что на территории Воронежа и области в период с 23.00 до 6.00 будет запрещена любая работа кафе, ресторанов, клубов и прочих точек общепита – за двумя исключениями. Первое: можно будет торговать на вынос – но без того, чтобы покупатели посещали такие заведения. Второе: разрешается ночная работа тех «столовых», в которых питаются работники организаций.

Скорее всего, этот запрет обретет форму губернаторского указа в конце текущей недели, после очередного заседания оперштаба.

Пока же оперштаб решил привлечь бойцов Росгвардии к антиковидным рейдам по работающим ночным заведениям Воронежа – «для оказания содействия». Вероятно, опыт показал, что без силового прикрытия эти рейды не дают нужного эффекта, — сообщает Горком36