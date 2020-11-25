Правоохранители возбудили уголовное дело о дистанционном мошенничестве (ст. 159 УК РФ), жертвой которого стал 81-летний житель Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 25 ноября.

Как оказалось, пенсионеру позвонил неизвестный, который, представившись сотрудником банка, уведомил его о том, что электронная система безопасности зафиксировала подозрительные действия с его вкладом. После этого собеседник предложил воронежцу обезопасить сбережения от несанкционированного доступа, переведя средства на безопасную банковскую ячейку.

Все завершилось тем, что введенный в заблуждение пожилой мужчина отправился в финансовое учреждение, где снял со своего вклада 371 тыс. руб., которые перевел по указанным ему реквизитам. Сразу же после завершения операции связь с злоумышленником прервалась, — сообщает Обозреватель врн

— В настоящее время сотрудниками полиции организован полный комплекс оперативно — розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к его совершению, — отметили в воронежском главке МВД.