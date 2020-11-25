Сегодня, 25 ноября, на заседании правительства Воронежской области обсуждали главный финансовый документ региона. До 30 ноября проект закона об областном бюджете на 2021-2023 годы, разработанный учетом сценарных условий функционирования экономики страны, а также основных параметров прогноза показателей социально-экономического развития РФ и Воронежской области на ближайшие 3 года, должен быть внесен в региональный парламент.

Как рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, при формировании бюджета пришлось учесть влияние пандемии на экономику региона, а также изменения бюджетного и налогового законодательства. Также глава регионального парламента озвучил основные параметры, из которых будет складываться областная казна:

– Прогнозируемая сумма доходов областного бюджета составит 131,6 млрд. рублей, расходы запланированы в объеме чуть больше 135 млрд. рублей. Дефицит – 3,4 млрд. руб. имеет гарантированные источники финансирования, которые также предусмотрены в бюджете. Расходы бюджета сформированы на 98,4% по программно-целевому принципу.В полном объеме предусмотрены средства на реализацию национальных проектов – это 21 млрд. 538 млн. рублей, из которых порядка 65 % – средства федерального бюджета, а 35 % выделит область.

Немалая часть расходов регбюджета предусматривает, как обычно, финансирование социальной сферы. В проекте документа предусмотрены и проиндексированы все социальные выплаты в необходимом объеме, обеспечено повышение оплаты труда отдельным категориям работников, а также заложены средства на увеличение МРОТ. На госпрограммы в социальной сфере уйдет 65,5% бюджета. На социальную защиту населения планируется израсходовать 21 млрд. 349 млн. руб (с учетом федеральных вливаний), что на 12,8% (2 млрд. 421.2 млн. рублей) превысит сумму, выделенную на эти нужды в текущем году. В их структуре 74,2%, (15 млрд. 850 млн. рублей) – это социальные выплаты.

Также в следующем году в отраслях социальной сферы продолжится реализация адресной программы капитального ремонта, на которую предусмотрено 2 млрд. рублей.

Значительный объем средств будет выделен и на развитие области, в частности — строительство объектов государственной и муниципальной собственности, развитие сети автомобильных дорог общего пользования (в том числе в сельской местности), господдержку агропредприятий.

В сложных условиях пандемии было важным уделить особое внимание здравоохранению, в связи с чем консолидированные расходы на эту отрасль с учетом всех источников финансирования в следующем году предварительно составят 46 млрд. 367,3 млн. рублей. Расходы регионального бюджета в сопоставимых условиях вырастут к уровню текущего года на 4% , что равно 743,3 млн. рублей — они составят 19 млрд. 174,9 млн. рублей.В следующем году планируется построить 214 объектов, в числе которых хирургический корпус онкодиспансера, детский корпус для оказания специализированной медицинской помощи детям по таким профилям, как онкология и гематология. Также среди построенных объектов будут школы и детские сады в муниципальных районах области.

На образование, по сравнению с текущим годом, будет направлено средств на 9% больше — с учетом федерального и местных бюджетов департамент образования получит 37 млрд. 529,1 млн. рублей.

На финансирование областной адресной инвестпрограммы в 2021 году предусмотрено 12 млрд. 640,8 млн. рублей, из которых средства областного бюджета – 6 млрд. 700,3 млн. рублей. 50% этой суммы уйдет на финансирование объектов муниципальной собственности (83% от этой суммы пойдет на строительство объектов социально-культурной сферы и инженерной инфраструктуры к ним).

Расходы дорожного фонда, которые будут направлены на поддержание нормативного состояния и развитие автомобильных дорог области, предположительно составят 15 млрд. 642,4 млн. рублей (из них за счет собственных средств — 12 млрд. 223,2 млн. рублей), а господдержка агропромышленного комплекса обойдется областному бюджету в 2 млрд. 477.5 млн. рублей — остальное добавят из федерального (в общей сложности — 6 млрд. 848,2 млн. рублей) Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, все виды поддержки сельхозпроизводителей будут сохранены.

Марина Хоружая