В правительстве Воронежской области обсудили параметры регионального бюджета, запланированного на будущий год
Сегодня, 25 ноября, на заседании правительства Воронежской области обсуждали главный финансовый документ региона. До 30 ноября проект закона об областном бюджете на 2021-2023 годы, разработанный учетом сценарных условий функционирования экономики страны, а также основных параметров прогноза показателей социально-экономического развития РФ и Воронежской области на ближайшие 3 года, должен быть внесен в региональный парламент.
Как рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, при формировании бюджета пришлось учесть влияние пандемии на экономику региона, а также изменения бюджетного и налогового законодательства. Также глава регионального парламента озвучил основные параметры, из которых будет складываться областная казна:
– Прогнозируемая сумма доходов областного бюджета составит 131,6 млрд. рублей, расходы запланированы в объеме чуть больше 135 млрд. рублей. Дефицит – 3,4 млрд. руб. имеет гарантированные источники финансирования, которые также предусмотрены в бюджете. Расходы бюджета сформированы на 98,4% по программно-целевому принципу.В полном объеме предусмотрены средства на реализацию национальных проектов – это 21 млрд. 538 млн. рублей, из которых порядка 65 % – средства федерального бюджета, а 35 % выделит область.
Немалая часть расходов регбюджета предусматривает, как обычно, финансирование социальной сферы. В проекте документа предусмотрены и проиндексированы все социальные выплаты в необходимом объеме, обеспечено повышение оплаты труда отдельным категориям работников, а также заложены средства на увеличение МРОТ. На госпрограммы в социальной сфере уйдет 65,5% бюджета. На социальную защиту населения планируется израсходовать 21 млрд. 349 млн. руб (с учетом федеральных вливаний), что на 12,8% (2 млрд. 421.2 млн. рублей) превысит сумму, выделенную на эти нужды в текущем году. В их структуре 74,2%, (15 млрд. 850 млн. рублей) – это социальные выплаты.
Также в следующем году в отраслях социальной сферы продолжится реализация адресной программы капитального ремонта, на которую предусмотрено 2 млрд. рублей.
Значительный объем средств будет выделен и на развитие области, в частности — строительство объектов государственной и муниципальной собственности, развитие сети автомобильных дорог общего пользования (в том числе в сельской местности), господдержку агропредприятий.
В сложных условиях пандемии было важным уделить особое внимание здравоохранению, в связи с чем консолидированные расходы на эту отрасль с учетом всех источников финансирования в следующем году предварительно составят 46 млрд. 367,3 млн. рублей. Расходы регионального бюджета в сопоставимых условиях вырастут к уровню текущего года на 4% , что равно 743,3 млн. рублей — они составят 19 млрд. 174,9 млн. рублей.В следующем году планируется построить 214 объектов, в числе которых хирургический корпус онкодиспансера, детский корпус для оказания специализированной медицинской помощи детям по таким профилям, как онкология и гематология. Также среди построенных объектов будут школы и детские сады в муниципальных районах области.
На образование, по сравнению с текущим годом, будет направлено средств на 9% больше — с учетом федерального и местных бюджетов департамент образования получит 37 млрд. 529,1 млн. рублей.
На финансирование областной адресной инвестпрограммы в 2021 году предусмотрено 12 млрд. 640,8 млн. рублей, из которых средства областного бюджета – 6 млрд. 700,3 млн. рублей. 50% этой суммы уйдет на финансирование объектов муниципальной собственности (83% от этой суммы пойдет на строительство объектов социально-культурной сферы и инженерной инфраструктуры к ним).
Расходы дорожного фонда, которые будут направлены на поддержание нормативного состояния и развитие автомобильных дорог области, предположительно составят 15 млрд. 642,4 млн. рублей (из них за счет собственных средств — 12 млрд. 223,2 млн. рублей), а господдержка агропромышленного комплекса обойдется областному бюджету в 2 млрд. 477.5 млн. рублей — остальное добавят из федерального (в общей сложности — 6 млрд. 848,2 млн. рублей) Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, все виды поддержки сельхозпроизводителей будут сохранены.
Марина Хоружая
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