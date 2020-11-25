Британский журналист увидел угрозу Третьей мировой войны в действиях США в отношении России. В частности, он указал на произошедший 24 ноября инцидент в заливе Петра Великого, куда вошел американский эсминец, нарушив границу РФ. Корабль ВМС США был остановлен российским флотом.

Действия военных кораблей Соединенных Штатов у российских берегов могут привести к опасным последствиям вплоть до мировой войны, считает журналист Daily Express Пол Уитерс.

Он обратил внимание, что за последние дни произошло два заметных инцидента с участием американских ВМС. В частности, 23 ноября в акваторию Черного моря зашел эсминец «Дональд Кук» в рамках операции Североатлантического альянса «Атлантическая решимость» — для «обеспечения безопасности на море».

Спустя день эскадренный миноносец «Джон Маккейн» нарушил границу России на юге Приморского края, в заливе Петра Великого.

«Угроза Третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого», — указано в статье.

Российский большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов» накануне остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке, сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, «Джон Маккейн» уже несколько дней находится в Японском море, а 24 ноября в 6.17 мск он вошел в территориальные воды РФ, «углубившись за линию морской границы на 2 км». Как отметили российские военные, корабль «Адмирал Виноградов» предупредил эсминец по международному каналу связи о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра.

После того, как предостережение было получено, «Джон Маккейн» вернулся в нейтральные воды, указали в военном ведомстве.

По информации российского Минобороны, попыток войти в территориальные воды РФ эсминец Соединенных Штатов больше не предпринимал.

Тем не менее БПК «Адмирал Виноградов» продолжил выполнять задачи в непосредственной близости от боевого корабля США. «Также в этот район направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный», — сообщали в военном ведомстве РФ.

Как заявили в седьмом флоте американских ВМС, эсминец «Джон Маккейн» не «изгоняли» с территории России. В командовании флота США отметили, что данный маневр американского корабля объясняется операцией «по обеспечению свободы судоходства». Военные США утверждают, что воды, в которые зашел их корабль, «не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — «историческая бухта», согласно международным законам».

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала такие действия американской стороны попыткой эскалации российско-американских отношений. «Это политическая провокация, в которой значимо все, вплоть до имени «Джон Маккейн», главного русофоба и заклятого врага России, в честь которого назван американский эсминец», — сказала она РИА «Новости». По ее словам, подобная акция со стороны Вашингтона имела место впервые за длительный период.

В свою очередь, бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Федоров назвал случившееся грубым нарушением международного морского права. «Согласно нему, территориальные воды России определяются линией от западного до восточного мыса на расстоянии 12 миль от берега», — напомнил Федоров РИА «Новости».

Как объяснил эксперт, иностранцы совершили такое нарушение, поскольку не признают эту линию как границу территориальных вод России.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире радиостанции НСН назвал имевшую место операцию военных Соединенных Штатов хамством и призвал руководство России тщательнее подумать над защитой рубежей государства. Как подчеркнул Комоедов, если бы было принято решение таранить эсминец, ответственность за это лежала бы на Вашингтоне. «Таран — это вынужденная мера именно к нарушителю. Он и несет ответственность, в данном случае — Соединенные Штаты Америки», — пояснил адмирал.

Вместе с тем он усомнился в том, что Россия бы пошла на реальные действия против нарушителя, — сообщает Газета. ру