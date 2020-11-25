Воронежский «Факел» в рамках 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграл вничью 0:0 в домашнем матче с московским «Велесом». Коллектив из столицы Черноземья встретился с дебютантом соревнований на поле Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП) в среду, 25 ноября.

Раньше в Воронежской области действовало ограничение, позволявшее занимать зрителям до 10% посадочных мест ЦСП, но на фоне осеннего скачка заболеваемости коронавирусом болельщикам полностью запретили допуск на домашние игры «Факел». Отметим, что в первом матче при пустых трибунах на родной арене подопечные Олега Василенко разгромили «Краснодаром-2» с хоккейным счетом 6:2.

Первый тайм не изобиловал острыми моментами. Соперники уповали на дальние удары и розыгрыши стандартных положений, но наиграть хотя бы на один гол у них не вышло. В начале второй половины встрече Саид Алиев едва не вывел гостей вперед — воронежцев спас голкипер Александр Саутин, отразивший опасный удар, а повторный выстрел форварда москвичей пришелся мимо цели.

На 57-й минуте матча в ворота «Велеса» был назначен пенальти за игру рукой. К 11-метровой отметки у «Факела» подошел Роман Акбашев, который не смог переиграть Павла Овчинникова, парировавшего удар с «точки». После этого гости имели два неплохих момента, что выйти вперед, но в одном эпизоде отлично действовал Александр Саутин, а в концовке встречи голкипера подстраховал Николай Зайцев. В итоге встреча так и завершилась в ничью — 0:0.

Следующий поединок в первенстве ФНЛ воронежский коллектив тоже проведет в родных стенах. В воскресенье, 29 ноября, в рамках 25-го тура соревнований подопечные Олега Василенко примут «СКА-Хабаровск». Встреча начнется на Центральном стадионе профсоюзов в 16.00. — сообщает Обозреватель Врн