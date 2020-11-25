Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт заразился коронавирусом, он госпитализирован, сообщил директор Московского театра сатиры Мамед Агаев. Он уточнил, что у Ширвиндта легкая, начальная стадия COVID-19. Коронавирусом заразилась и супруга артиста Наталья Белоусова.

По данным РЕН ТВ, Ширвиндт госпитализирован из дома в тяжелом состоянии.

Как уточнили в городской клинической больнице № 52, Ширвиндт находится в отделении реаниматологии. По данным на вчерашние сутки, давление у пациента — 120 на 80, температура 36,5, сатурация 95, отмечает РИА Новости.

Александру Ширвиндту — 86 лет, в разные годы он был сценаристом, телеведущим, юмористом. Сейчас — художественный руководитель Московского театра сатиры, — сообщают Ведомости

Александр Ширвиндт. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС