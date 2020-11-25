Воронежскую область местами накроет туман. Желтый уровень опасности объявил Гидрометцентр России с 18:00 среды, 25 ноября.

Туман продержится сутки – до вечера четверга, 26 ноября, и окутает соседние области: Курскую, Белгородскую, Липецкую и Тамбовскую.

По прогнозу регионального гидрометцентра, в ночь на 26 ноября столбики термометров в Воронеже могут показать около -3 градусов. Дневная температура при этом будет колебаться в районе 0 градусов, — сообщает РИА-Воронеж