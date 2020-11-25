Руководство парка аттракционов в сити-парке «Град» на своих страницах в соцсетях опубликовало открытое обращение к федеральным и региональным органам власти.

— Развлекательная отрасль — одна из наиболее пострадавших в результате пандемии. Во многих регионах объекты развлечении за весь период пандемии так и не возобновили свою работу. Большинство из них в простое с марта 2020 года. Все это время предприятия не получают дохода, при этом мы продолжаем нести ежемесячные расходы на выплату заработной платы сотрудникам, налоги, коммунальные платежи, техническое обслуживание, — рассказывает администрация парка аттракционов.

По словам руководства, они не бросили своих работников и не предлагали им уволиться. Все восемь месяцев они платят людям зарплату, но денег уже не осталось, как и льгот, которые государство предоставляла бизнесу. При этом в Москве и ряде других регионов, продолжают представители парка аттракционов, сфера детских развлечении продолжает работать с ограничениями по загрузке от 25% до 50%, что дает возможность бизнесу держаться на плаву и сохранять рабочие места.

— Мы задаемся вопросом: почему наши объекты не могут работать? Чем они опаснее других мест пребывания граждан? Мы, как и все, обеспокоены эпидемии COVID-19, и здоровье людей для нас превыше всего! Мы готовы открыться, со всей ответственностью соблюдая требования безопасности. Сфера парков аттракционов и детских развлечении на грани краха!

В конце своего обращения руководство парка аттракционов попросило продлить меры поддержки для сферы развлечений и разрешить им открыться, — сообщает КП

фото: vk.com/park_vrn36