Елена Губина откликнулась на просьбу волонтеров некоммерческой организации «Старость в радость»

Адресную помощь, как конкретным людям, так и целым организациям в своих избирательных округах оказывают депутаты регионального парламента, члены фракции «Единой России» Они откликнулись на обращение председателя Воронежской облдумы,члена Президиума Генсовета «Единой России», секретаря регионального отделения партии Владимира Нетёсова — поддержать в период пандемии социально незащищенных граждан.

Так 219 новогодних подарков получат жильцы геронтологического центра в Воронеже. Волонтеры организации «Сердцем не стареть» собрали письма-пожелания от пожилых людей и попросили всех неравнодушных помочь их реализовать. Только за первую неделю было исполнено более 60 желаний.

К акции присоединилась и депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Елена Губина. Парламентарий взяла из общей стопки 7 случайных писем. Это были просьбы о новом радиоприемнике, аккумуляторной бритве, сотовом телефоне, праздничном платке.



Депутат лично привезла волонтерам всё, о чем просили. Добровольцы рассказали Елене Губиной, что индивидуальные подарки к Новому году под эгидой организации «Сердцем не стареть» дарят уже третий год подряд — их вручают адресатам утром 31 декабря. И каждый раз акция проходит в новом доме-интернате. Всего же под патронатом волонтёров 8 пансионатов для пожилых, в которых проживает более тысячи человек.

«Региональная некоммерческая организация «Сердцем не стареть» делает всё возможное, чтобы пожилые люди не чувствовали себя забытыми и одинокими в период вынужденной изоляции. И особенно это касается тех, кто живет не в семьях, а в специализированных учреждениях и геронтологических центрах, — отметила Елена Губина. — Прожив долгую жизнь, наши бабушки и дедушки в глубине души все равно остаются детьми, у них тоже есть желания, они также хотят новогоднего праздника. Ограничения не позволяют нам организовать для них поздравления в полном объеме, но в наших силах обеспечить их подарками и сюрпризами. Партийный проект «Старшее поколение», который я представляю, для того и был создан — чтобы заботиться о пожилых людях».