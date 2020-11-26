25 ноября состоялось четвертое заседание пятого созыва Воронежской городской Думы, на котором депутатами было рассмотрено 44 вопроса, один из которых — корректировка городского бюджета городского округа город Воронеж на 2020 год.

Так, в целях перекредитования городские парламентарии согласовали увеличение объема денежных средств, полученных от кредитных организаций и погашенных кредитов в 2020 году под более низкую процентную ставку (с 4 млрд. 212 млн. 249 тыс. рублей до 8 млрд. 632 млн. 249 тыс. рублей) в качестве источника внутреннего финансирования дефицита бюджета. Городу удалось добиться снижения ставки до 5,25% годовых.

Чтобы покрыть временный кассовый разрыв, было согласовано увеличение объема денежных средств привлеченных и погашенных бюджетных кредитов от других бюджетов в текущем году на 250 млн. рублей. В результате корректировки общие параметры бюджета города на текущий год и плановый период 2021-2022 годов не изменятся и составят: 22 млрд. 169 млн. рублей доходной части, 22 млрд. 774 млн. рублей — расходной, а 604 млн. 772 тыс. рублей составит дефицит бюджета.

Кроме того, на заседании было внесено несколько корректировок в Генплан города и Правила землепользования и застройки.

Также депутатским корпусом были утверждены положения о постоянных комиссиях Воронежской гордумы, так как предыдущий документ был принят в 2010 году и на данном этапе уже не соответствовал ни количеству комиссий в новом составе парламента, ни другим требованиям.

Кандидатура Александра Сысоева была утверждена для включения в состав городской межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о пригодности/непригодности муниципального жилого помещения для проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Олег Черкасов войдет в состав городского совета по противодействию коррупции и в состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории города. Андрей Соболев и Артем Рымарь войдут в состав Экспертного совета по предоставлению льгот по налоговым и неналоговым платежам.

Кандидатуры Александра Жукова, Александра Чистякова, Андрея Померанцева, Андрея Суверина были включены в состав координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса при главе города, а Константин Ашифин, Артем Рымарь, Андрей Зачупейко вошли в состав городской антинаркотической комиссии. Для включения в состав городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории города были рекомендованы Владислав Новомлинский и Алексей Золотарев. Дмитрий Крутских и Вадим Клецов войдут в состав комиссии по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Депутаты поддержали заявление депутата Сергея Кудрявцева об осуществлении полномочий на постоянной основе, а в завершении заседания утвердили план работ воронежского парламента на будущий год.

Марина Хоружая