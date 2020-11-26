Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции будет в России поэтапной, она должна начаться до Нового года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он не смог назвать точную дату. Представитель Кремля напомнил, что вакцинация будет добровольной и поэтапной — с учетом географии России и «особенностей хранения различных субстанций». По его словам, главная задача состоит в том, чтобы за минимальный срок обеспечить вакциной всех желающих.

Песков назвал данную задачу грандиозной, отметив, что она сейчас стоит перед каждым государством, — сообщает Газета. ру